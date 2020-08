Meubelmaker uit Helmond: ‘Marmer en graniet, zoals je het nergens ziet’

Kaart | Nieuwe coronabe­smet­tin­gen per gemeente in Brabant

4 augustus Opnieuw zijn er in Nederland meer nieuwe coronagevallen bekendgemaakt dan de weken daarvoor, zo blijkt uit de nieuwste RIVM-rapportage die dinsdag is gepubliceerd. Het aantal besmettingen steeg met 2588, een verdubbeling vergeleken met de week daarvoor. In Brabant telde het RIVM de afgelopen twee weken 333 besmettingen.