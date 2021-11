Michael I jubileumprins Ao-Kanters in Helmond

Ao-Kan­ters luiden met z'n achten het carnaval in Helmond in: ‘Over elf jaar staat hier het plein vol’

HELMOND - Het is een spannend moment: gaat de carnavalsklok op de Markt in Helmond om elf over elf luiden? Gejuich klinkt op bij De Ao-Kanters '66 als dat inderdaad gebeurt. De vereniging hoopt een nieuwe traditie neer te zetten. Het begin is bescheiden: met acht personen.

11 november