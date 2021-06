Michael Rieter per direct weg bij ‘zijn’ politieke partij Helder Helmond

Bestse ‘overvaller’ voelt zich evenveel slachtof­fer als Lieshoutse man die hele nacht vastgebon­den zat

6:21 DEN BOSCH - Een jongeman uit Best is naar eigen zeggen slachtoffer geworden van zijn goedheid. Enkele mannen vroegen hem op een decembernacht om een lift. Maar die hadden net een woningoverval gepleegd in Lieshout en hij moest chaufferen. ,,Ik was net zo bang als de man die ze hadden overvallen", riep hij in de rechtszaal.