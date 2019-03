Middeleeuws toilet op Kasteel Helmond ontdekt, met veel meer dan alleen uitwerpselen

Zorg om branden bij zonnepane­len

8:55 SINT-OEDENRODE - Zonnepanelen die in het dak worden verwerkt, zogenoemde indaksystemen, leiden vaker tot brand dan reguliere panelen bovenop de dakpannen. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO dat is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).