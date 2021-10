Middenpeelweg zondag hele dag dicht voor filmopnames De Stamhouder en dus via omweg naar aartsrivaal

Het gebouw van basis­school Mozaïek voldoet na tien jaar nog aan de wensen. Nou ja, bijna dan

11:30 HELMOND - Basisschool Mozaïek is een school met een gevarieerde groep kinderen, daar getuigen de Poolse, Roemeense en Arabische boeken in de schoolbibliotheek van. De school zit nu tien jaar in het gebouw aan het Nieuwveld in Helmond.