Mierlo Artistique uniek in haar soort: ‘Hier worden alleen spullen verkocht die zelfgemaakt zijn’

MIERLO - Creatief Nederland had zich zondag verzameld in Mierlo. Daar werd op het plein voor de Heilige Luciakerk de vierde editie van Mierlo Artistique gehouden. ,,Deze kunstmarkt is uniek in haar soort.”

Iedereen kent ze wel, van die braderieën waar je voor een habbekrats een nieuw telefoonhoesje kunt kopen of een henna tattoo kunt laten zetten. Die kraampjes zijn meestal zo populair dat er een lange wachtrij is.

Maar wie de braderie goed afstruint ziet ook vaak verkopers zitten die trots zijn op de producten die ze verkopen. Helemaal zelf gemaakt, helaas trekt het vaak weinig bekijks.

Honderden bezoekers

Speciaal voor deze groep is Mierlo Artistique in het leven geroepen. Zondag werd op het plein voor de Heilige Luciakerk de vierde editie gehouden. Dat er behoefte is aan dit soort kunstmarkten bleek wel, honderden mensen vergaapten zich aan al het moois wat er te koop was.

Maar dat niet alleen, de zeventig standhouders kwamen uit heel het land. Van Linschoten tot Gouda en van Helmond tot Geldrop.

Mien is een begrip als het om zelfgemaakte jam gaat

Bij het kraampje van de Geldropse Mien Luijsterburg is het een komen en gaan van mensen. Luijsterburg is een begrip op het gebied van zelf gemaakte jam. Al jaren staat ze met haar zoetigheden op Mierlo Artistique. ,,Deze kunstmarkt is uniek in haar soort”, zegt ze terwijl ze een klant voorziet van een potje bramenjam. ,,Hier staan alleen mensen die zelf iets gemaakt hebben en trots zijn op het ambacht wat ze doen”, vervolgt Luijsterburg.

Quote We baalden ervan dat er op een doorsnee braderie amper aandacht is voor al het moois wat deze mensen zelf maken Margot van der Wielen en Manuela Brouwers, Oprichters Mierlo Artistique

Dat was ook juist de insteek die vriendinnen Margot van der Wielen en Manuela Brouwers hadden toen ze zes jaar geleden het initiatief oppakten om een kunstmarkt te houden in het centrum van Mierlo. ,,We zijn zelf heel creatief en baalden ervan dat er op een doorsnee braderie amper aandacht is voor al het moois wat deze mensen zelf maken”, verklaart Brouwers.

Alleen zelfgemaakt spullen

,,Het staat ook bij ons in de voorwaarden dat je alleen maar spullen mag verkopen die je zelf gemaakt hebt”, vult Van der Wielen aan. Dat de twee daar streng op toe kijken bleek in een van de eerdere edities toen een schilder replica’s aanbood. ,,Na afloop hebben we gezegd dat hij niet meer welkom is”, stelt Brouwers.

Redelijk nieuw in deze branche is de Helmondse Imke Meeusen. ,,Dit is mijn vijfde kunstmarkt. Ik vind het vooral leuk om collega’s te ontmoeten, maar voel me nog wel een vreemde een in de bijt”, zegt de tekenares. Haar handgemaakte kaarten vinden gretig aftrek bij de bezoekers, maar daar gaat het haar niet om. ,,Meestal werk ik op basis van opdrachten, ik heb al veel visitekaartjes uitgedeeld”, zegt ze tevreden.