Mierlo-Hout droomt van sportcampus

Waarom zou je een reeks gymzalen en sporthallen opknappen, wanneer je met één groot nieuw complex alle clubs, scholen en ouderen in de hele wijk Mierlo-Hout kunt bedienen? Dat levert bovendien voordeel op vanwege het delen van exploitatiekosten, energiezuinige bouw én het delen van elkaars sportruimtes.

Sporthal

Met die gedachte presenteerden donderdag tien partijen een plan. Tussen de volleybalhal van Polaris en de velden van RKSV Mierlo-Hout moet in 2021 een nieuwe sporthal verrijzen met drie volleybalvelden, een klimwand, een turnhal en een klein zweminstructiebad. Wat dit gaat kosten weten de bedenkers niet. „De gemeente vroeg ons om een gezamenlijke visie op te stellen, en dit is eruit gekomen,” aldus voorzitter van de wijkraad Jan Drouen. „Wij denken dat het goedkoper is dan alles renoveren,” vult Mark van Kemenade van OBS 't Hout aan.

Drouen bedacht het plan met Polaris, RKSV, turnclub HT '35, ouderenbond KBO St. Lucia, sportbevorderaar Jibb en alle basisscholen in Mierlo-Hout. Die hebben een gezamenlijk problemen: de sportvoorzieningen zijn verouderd. En er is ruimtetekort. De scholen willen kinderen meer buiten laten sporten en het aantal senioren dat wil bewegen, groeit. Daarom zijn in het plan twee sportveldjes en twee beweegroutes door de wijk opgenomen. „Hiermee kunnen we zeker dertig jaar vooruit,” denkt Drouen. „Zo zetten we bewegen en sport in Mierlo-Hout op de kaart.”

Delen

Delen is een woord dat veel valt tijdens de presentatie. Dat zien de bedenkers zo voor zich: overdag kunnen leerlingen en senioren terecht voor gymles, aquagym of revaliderend zwemmen. In de avond zijn de clubs welkom. Nu al mogen basisschoolleerlingen in de buitenschoolse opvang al voetballen op de velden van RSV. „De wijk moet nóg meer binnenkomen,” vindt Paul Lambrechts, voorzitter van de voetbalclub. „We zien het sportcomplex als de huiskamer van Mierlo-Hout.”

Sommige dingen willen de clubs niet delen. RKSV en Polaris willen een eigen kantine behouden. De kleedkamers willen zij wel delen. Voor het zwembad zoekt de wijk nog een commerciële uitbater. „Die is wel te vinden,” denkt sportambtenaar Lisenka Stuivenvolt, die namens de gemeente Helmond meedacht over het plan. „De belangstelling voor zwemles is groot genoeg.”

Haalbaar

Donderdagavond kreeg de Helmondse gemeenteraad het plan gepresenteerd, daarna mag het gemeentebestuur iets gaan vinden. De verwachting is dat eind dit jaar een besluit valt of het Mierlo-Houtse sportcomplex haalbaar is. „Wij vinden dat de wijk het verdient,” zegt Drouen. „De kracht hiervan is dat iedereen het plan ondersteunt.”

Het Mierlo-Houtse idee past in elk geval in het streven van de gemeente Helmond om zes bloeiende sportparken in de stad te hebben. Daar moet in de toekomst volop samenwerking zijn tussen clubs en scholen en duurzaamheid centraal staan.

Volledig scherm Helmond - Mierlo Hout - MULO © Fotopersburo van de Meulenhof BV