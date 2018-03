Mierlo-Hout tweede club in Helmond met walking football

HELMOND - Walking football - voetbal voor senioren - is populair. In Helmond kunnen 55-plussers komend seizoen ook terecht bij RKSV Mierlo-Hout.

'Lopend voetbal' is de letterlijke vertaling. Rennen is dan ook niet toegestaan. Dat klinkt simpel, maar toch is walking football moeilijker dan het lijkt. „Je bent geneigd te gaan rennen,” aldus Kristian van den Nouwlant. „Je moet je inhouden. Het draait om balans.”

De buurtsportcoach van stichting JIBB begeleidt vanaf september 55-plussers bij RKSV Mierlo-Hout. De Helmondse voetbalclub wil senioren de kans bieden sportief bezig te zijn met een bal. Mierlo-Hout is de tweede Helmondse club die walking football aanbiedt.

Twee jaar terug begon HVV (ook in Mierlo-Hout) met Oldstars. Mede dankzij promotie door Berry van Aerle werd het een succes. Inmiddels spelen wekelijks zestien mannen daar een traag potje voetbal zonder lichamelijk contact en schoten niet hoger dan de heup.

Blinde vlek

Dat RKSV Mierlo-Hout hierbij aanhaakt is logisch, meent ere-voorzitter Pieter Vervoort. „We wilden iets betekenen voor onze leden die 55-plus zijn. Met walking football hopen hen weer actief te krijgen in de club. We hebben veteranen en veterinnen en teams voor 35 +1. De 55-plussers waren een blinde vlek. Daarom hebben we Old Stars Mierlo-Hout in het leven geroepen.”

De club wil ook iets voor de wijk betekenen, aldus Vervoort. „In Mierlo-Hout wonen steeds meer ouderen die moeten gaan bewegen. Daarnaast is het sociale aspect belangrijk. Het is ook gericht op zelfredzaamheid.”

Iedereen is dus welkom om op sportpark De Beemd te komen walking footballen. In september beginnen de trainingen. Die vinden elke donderdagochtend plaats van 9.45 tot 11.30 uur. De eerste twee trainingen zijn gratis, daarna moeten deelnemers voor een tientje lid worden van de club. Per training vraag Mierlo-Hout nog twee euro, dat is inclusief koffie en thee.

Aanmelden