Mierlo-Houtse fanfare Unitas opent muziekschool in Brandevoort

Samen met muziekschool Musicas biedt Unitas onderwijs aan in onder meer slagwerk en koperwerk. De lessen zijn bedoeld voor jong en oud. Wie benieuwd is hoe dat in zijn werk gaat, kan zaterdag 1 juli de introductiedag bezoeken. Die begint om 14.00 uur in wijkhuis 't Brandpunt aan de Biezenlaan 29.