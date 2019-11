Migrantenhotel Rijpelberg hangt op parkeerruimte

Parkeeroverlast is hun grootste zorg, zo gaven ze aan bij de Raad van State. ,,Alle parkeerplekken in onze buurt zijn vol’', zei buurtbewoner Bert Rooijakkers. ,,Vergunningparkeren wil de gemeente niet invoeren.” Het migrantenhotel is door heftige weerstand uit de wijk sinds 2017 nog steeds niet van de grond gekomen. In de voormalige kantoren van stichting MEE willen pandeigenaar Salix en uitzendbureau Interkosmos zo'n honderd arbeidsmigranten huisvesten. Dat mag voor vier tot twaalf maanden.