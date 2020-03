‘Mijn vertrouwen in hulpverleners is weer terug’

Langzaam komt de wereld tot stilstand want corona raakt ons allemaal

8:27 EINDHOVEN - Het is nog maar een maand geleden dat we schouder aan schouder carnaval vierden in stamvolle cafés en feesttenten. Corona was nog iets van de pagina’s buitenland in de kranten. Die schreven liever over Bridget en André Hazes. Corona was onderwerp drie of vier in het journaal. Oprukkend richting Europa maar ach, nog steeds ver weg.