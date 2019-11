Militaire onderscheidingen voor wijlen Henri Kessels uit Helmond

De in 1920 geboren Kessels diende in de Tweede Wereldoorlog in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Hij werd in 1942 krijgsgevangen genomen door de Japanners en lange tijd te werk gesteld. Na de oorlog werd Kessels bevorderd tot korporaal. Hij bleef nog jaren in ‘de Oost’. Kessels overleed in augustus 2012.