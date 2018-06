'Militaire oppas-opa' verlaat ROC Ter AA in Helmond na 21 jaar

Volgens Cor van den Broek (84) zijn oud-militairen de beste toezichthouders die een school zich kan wensen. „Want die kunnen leiding geven, hebben discipline en kunnen met kinderen omgaan.” Dat laatste is een staaltje logica dat de bejaarde Helmonder typeert. „Kinderen zijn net soldaatjes. Die zijn ook net pas uitgevlogen.”

Schreeuwen

Na 21 jaar stopt Van den Broek als vrijwillig toezichthouder voor het ROC Ter AA in Helmond. Hele generaties mbo-leerlingen zijn door hem aangesproken op ongepast gedrag. Afval op de grond gooien, op tafels zitten, schreeuwen, door de gangen rennen: niets ontging Van den Broek. „Ja, ik was daar nogal acuut in. Hoe zeggen ze dat ook weer? Waar de keizer niet is, heeft hij zijn rechten verloren.”

Op het ROC Ter AA loopt sinds 1999 een groepje gepensioneerde mannen rond, die surveilleren tijdens toetsen, in de aula, op het schoolplein én in de gangen. Al gauw stonden zij bekend als 'oppasopa's'. Het was Van den Broek - 42 dienstjaren bij de Koninklijke Landmacht - die het ploegje had samengesteld.

Rommeltje

„Directeur Sjef van der Linden vroeg of ik wat kon betekenen op de locatie aan het Nieuwveld, want er was te weinig toezicht.” Van den Broek woonde om de hoek, leidde de buurtvereniging én had buurtpreventie opgericht. Van den Broek wist dat het 'een rommeltje' was op de school; hij was al sinds 1997 surveillant tijdens toetsen.

„Ik heb toen een paramilitaire organisatie opgezet”, vertelt Van den Broek met een stalen gezicht. Die 'organisatie' groeide uit tot een man of vijftien, die meeverhuisden naar de nieuwe locatie aan de Keizerin Marialaan.

Ontslag

Daar, in de personeelskamer, zwaaien zijn mede-ordehandhavers en ROC-personeel hem donderdagmiddag uit. Het reglement voor vrijwilligers schreef ooit voor: op de leeftijd van 75 volgt ontslag. Totdat Van den Broek zelf 75 werd. „Hij zei: dat geldt niet voor mij. Dus wij blijven nu ook tien jaar langer”, vertelt toezichthouder Co de Beer (zelf 75) lachend.

Van den Broek spreekt van 'zijn jongens'. „Ik ben er in de al die jaren een stuk of zes kwijtgeraakt”, en hij wijst naar boven. „Vorige week heb ik een goede manager aangewezen als mijn op volger: Jan Claassens. Hij is verstandig en zegt niet meteen ja en amen tegen de leiding van de school. Toezichthouders hebben genoeg te doen, als ze het zoeken.”

Orde en netheid

Door de jaren heen zijn leerlingen gewend geraakt aan de oudere, wijze mannen (en inmiddels ook vrouwen). „Als je het leuk brengt, nemen ze het van je aan. Niet altijd, soms reageerden ze met dit”, waarop Van den Broek het universele handgebaar maakt voor 'je kunt me wat'. „Wat ik er leuk aan vond? Orde en netheid bijbrengen. Een stukje verlenging van thuis. Ja, dat is nodig. Het onderwijs schiet tekort op dat vlak. Zij beperken zich tot het doceren van de stof en laten de rest voor wat het is.”