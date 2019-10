Miljoen euro voor 'werk' in Peelregio: Binnenkort presentatie van projecten

In 2020 kunnen Helmond, Geldrop-Mierlo en de gemeentes in de Peel nog eens een miljoen euro verwachten, zo laat staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief weten. Voorwaarde is wel dat de betrokken gemeentes hun plannen goed uitvoeren. Hoe die er precies uit komen te zien, is nog onduidelijk. De gemeente Helmond heeft de lokale politiek laten weten dat er binnenkort verschillende projecten zullen worden gepresenteerd, die betrekking hebben op de hele regionale arbeidsmarkt.

Doe-agenda

De middelen vanuit het Rijk komen uit een speciale pot van 35 miljoen euro waar arbeidsregio's vanaf het begin van dit jaar aanspraak op konden maken. Daarop hebben gemeentes, werkgeversorganisaties en andere instanties een zogenaamde doe-agenda opgesteld. Het ministerie is onder de indruk van de inspanningen in Helmond en de Peel. ,,De partijen in uw regio werken al jaren goed samen. Dit is terug te zien in het grote aantal aspecten dat gedegen en samen wordt opgepakt en het brede ambitieniveau. Dit maakt uw plan tot één van de betere plannen", schrijft Van Ark.