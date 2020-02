Miljoenen extra naar werkbedrijf Senzer om probleem met begroting op te lossen

Niets zwart-op-wit

Senzer heeft in zijn begroting voor 2022 en voor 2023 een rijksbijdrage van twee miljoen euro opgenomen voor de mensen die met loonkostensubsidie aan het werk krijgt. Het is echter nog niet zeker dat dat geld er komt, wanneer het komt en om welke bedragen het gaat. Politiek Den Haag moet daar nog een besluit over nemen. En omdat er niets zwart-op-wit staat, wil de provincie geen goedkeuring geven aan een begroting waarin het extra geld al opgenomen is. De gemeenteraden stemden eerder wel in met de begroting. Senzer moet voor 1 april een aangepaste begroting indienen bij de provincie.