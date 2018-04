Miljoenenfonds voor start-ups in de automotive sector

„Het fonds richt zich op slimme mobiliteit en groene technologie. Een deel van het geld wordt gebruikt voor zogeheten Ramp up Factories; opstartfabrieken. Productiefaciliteiten waar start-ups de stap van het eerste prototype naar meer volume kunnen maken", zegt Anton Wolthuis van Shift2Start dat hard heeft gewerkt aan het opzetten van het fonds. „Die productiefaciliteiten worden deel van een globaal netwerk waarin we samenwerken met partners in Duitsland, Mexico, China en de Verenigde Staten."

Shift2Start begeleidt startende en opschalende bedrijven die werken in de mobiliteit; van auto-onderdelen en drones tot elektrische aandrijvingen en auto's op zonne-energie.

Feitelijk is het bedrijf van Anton Wolthuis en Herm Verbeek zelf een start-up want het bestaat nog geen twee jaar. Voorheen werkten beide directeuren jarenlang in opdracht van de Nederlandse overheid voor een innovatieprogramma voor de automobiel-industrie. Talloze bedrijven werden door hen binnen dat programma op een succesvolle manier begeleid van idee naar realisatie. Toen de overheid anders ging werken en de gelden anders werden verdeeld, besloten ze voor zichzelf te beginnen. „Samen hebben we bijna zestig jaar aan ervaring en een enorm netwerk in de auto-industrie", zegt Wolthuis. „We besloten wel om ons niet te beperken tot de auto-industrie maar ons breder te richten op het gebied van mobiliteit. We kijken naar de beste oplossing met de beste technologie. We scannen start-ups en scale-ups die zich aanmelden. Met ongeveer een kwart gaan we verder. Dat zijn zowel Duitse als Nederlandse bedrijven."

