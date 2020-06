Miljoenenplan voor De Braak en Helmond Sport geklapt: ‘Dit is verbazingwekkend’

Inhaalslag met honderden sociale huurwonin­gen in Zuid­oost-Bra­bant

5 juni EINDHOVEN/HELMOND - De woningnood is groot, zeker in Zuidoost-Brabant. Met de ontwikkeling van een gestandaardiseerde sociale huurwoning, te bouwen in grote aantallen en in meerdere dorpen en steden tegelijk, proberen gemeenten en corporaties de komende jaren een flinke inhaalslag te maken.