Minder bedrijfsfeestjes in De Cacaofabriek, horeca van cultuurkoepel niet meer in particuliere handen

VEILING PSV-icoon Willy van de Kerkhof laat zijn WK-medailles en andere voetbalher­in­ne­rin­gen veilen: ‘Mijn vrouw is blij dat de zolder straks leeg is’

PSV-icoon Willy van de Kerkhof (70) overlegde onlangs met zijn vrouw en kinderen wat er met al zijn stoffelijke voetbalherinneringen zou moeten gebeuren. ,,Ze wilden het geen van allen hebben”, vertelt hij. ,,En mijn vrouw wilde graag dat de zolder straks een keer leeg is. Daarom laten we het veilen. Ze is er hartstikke blij mee.”

14 juni