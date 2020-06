Minder fruit aan de bomen, maar wat er hangt is zoet

Nog maar een paar dagen geleden had Appelboer Jurrius in Helmond ‘een prachtige oogst’. Zijn appels en peren hadden de stevige vorst rond de IJsheiligen - medio mei - nog wel redelijk doorstaan. ,,Het vroor best hard, daarom ben ik ze gaan beregenen", zegt eigenaar Rik Jurrius.

Het is een methode die ervoor zorgt dat tenminste een groot deel van de oogst behouden kan blijven bij temperaturen onder nul. Het water zorgt voor een beschermend laagje op de nog zwakke knoppen, waardoor de kou er minder vat op heeft.

Quote De dag ervoor had ik nog zo staan te genieten, maar in vijf minuten tijd was het gebeurd. De helft van de oogst is geraakt. Rik Jurrius, Appelboer Jurrius

Maar de hevige regenbuien van afgelopen week waren funest. Jurrius: ,,Er zat hagel bij. De dag ervoor had ik nog zo staan te genieten, maar in vijf minuten tijd was het gebeurd. De helft van de oogst is geraakt. Peren in mindere, appels in meerdere mate.”

Hagel is een nachtmerrie voor elke fruitteler, maar ook een plaatselijk verschijnsel. Een paar kilometer verderop, in de boomgaard van Broos en Jeanne Biemans in Aarle-Rixtel, viel de schade mee. ,,We hebben het hier niet gehad”, zegt Broos. Toch is ook bij hem de opbrengst dit jaar niet groot. De vele nachtvorsten zijn daar volgens hem zeker debet aan geweest. ,,We hebben afgelopen jaar wel zestien keer moeten beregenen", zegt hij.

Volledig scherm Kersenoogst van de Mierlose Zwarte bij Hof van Huijbers. © Rene Manders/DCI Media

Ook de kersenoogst valt dit jaar tegen, ondervinden Jos en Lidy van de Ven van Hof van Huijbers in Mierlo. Bij menig particuliere eigenaar zijn de kersen al van de bomen geplunderd door de spreeuwen, maar dáár hebben zij als professionele telers nog wel een antwoord op. De bomen zijn hier geënt op langzaam groeiende onderstammen. Daardoor passen ze onder een overkapping en zijn ze minder gevoelig voor schade door vogels, regen, hagel of de Suzuki's fruitvlieg.

Maar net als bij de appel- en perenboeren, hebben de nachtvorsten er behoorlijk ingehakt. En dan doen de Mierlose Zwarte het van de zeven verschillende rassen op het bedrijf nog wel het beste. ,,Dat is een inheemse soort. We vermoeden dat -ie daarom sterker is dan de andere rassen, die eigenlijk meer geschikt zijn voor kleigrond of uit andere landen afkomstig zijn", verklaart Lydi.

Rij van de winkel tot aan de weg

Het aanbod blijft achter, terwijl er genoeg vraag is. ,,Kersen zijn lekker, gezond en lokaal, dat maakt ze aantrekkelijk. Hier in Mierlo is het traditie om met het hele gezin aan de ‘Kirzestreuf’, de kersenpannenkoek te zitten. Het is zaterdagmiddag en we hebben een rij van de winkel tot aan de weg. Sommigen nemen wel 16 of 17 kilo mee. Ik hoop maar dat ook de achterste straks nog kersen heeft. Het probleem is, we durven niet op bestelling te leveren. De oogst gaat per rij, de ene is sneller rijp dan de andere.”

Nachtvorst is één factor waarom de oogst dit jaar achterblijft. ,,Maar wat ook meespeelt is dat fruitbomen vorig jaar ramvol hebben gehangen", legt teeltadviseur Jos de Wit van Fruit Consult in Zetten uit. Dat heeft zijn weerslag op het jaar daarna. ,,Dan is er minder bloesem en komt er een kleinere oogst.”

Minder opbrengst voor de telers, betekent een hogere prijs in de winkel. Maar dat hoeft niet per se slecht te zijn, betoogt De Wit. ,,Het suikergehalte is aanzienlijk hoger, de consument kan dit jaar een topproduct tegemoet zien. Zoeter, meer smaak. Het is net als met wijn. Druiventelers knippen gedurende het seizoen hele trossen van de wijnranken af, precies om voor die betere kwaliteit te zorgen.”

Volledig scherm Broos Biemans bij zijn aardbeienoogst in Aarle-Rixtel. © Rene Manders/DCI Media