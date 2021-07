Minder ratten, stank, verkeersoverlast en meer steun voor jongeren; Brouwhuis en Rijpelberg geven CDA wensenlijst mee

HELMOND - Ratten bij het NS-station, onzekerheid over de verkeersdruk op de N279, stankoverlast van een mestfabriek en te weinig oog voor de noden van de jongeren. Met het oog op de verkiezingen kreeg het CDA in Brouwhuis en Rijpelberg deze week een lokaal wensenlijstje mee.

Bij het NS-station in Brouwhuis is het probleem duidelijk: ratten hebben er al een tijdje de vrije loop en volgens inwoner Hendriks groeit hun overlast. ,,Ik loop daar vaak met mijn rollator en ik voel me toch verplicht om er nu iets van te zeggen.”

CDA-fractievoorzitter Pieter Vervoort hoort het aan en stelt dat het een landelijk probleem is. Zijn partijvoorzitter Jan Drouen constateert: ,,Het is lastig om ze te bestrijden. Met vergif aan de slag gaan mag niet zomaar en dus moet het initiatief vanuit de gemeente komen.” En fractiesecretaris Ron Peters vult aan: ,,Maar ik heb er notitie van gemaakt.”

Het CDA Helmond was woensdagavond neergestreken in Brouwhuis om te horen wat er daar en in Rijpelberg onder de inwoners leeft. Ook in andere wijken halen de christendemocraten zo bouwstenen op voor het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Speeltuin en kinderboerderij

Ook op het terrein van de jongerenondersteuning door de gemeente kan het een stuk beter, vindt Maarten Janssen. Hij is beheerder van het Tienerhuis in Brouwhuis en merkt op dat zijn jongerenhonk alleen maar draaiende blijft dankzij vrijwilligers en dat is lastig om in de benen te houden. Volgens hem geldt dit niet alleen voor het Tienerhuis, maar ook voor speeltuin de Rijpelroets en kinderboerderij De Veldhoeve.

,,Het is juist belangrijk dat deze plekken op de been kunnen blijven, zodat jongeren een plaats hebben om naartoe te gaan zodat ze niet rondhangen op plekken waar ze niet horen te zijn,” zegt Janssen. Hij is dan ook duidelijk in zijn wens: ,,Ik zou het fijn vinden als het CDA ruim en royaal aandacht zou besteden aan het jongerenbeleid, wat er momenteel niet is.”

,,Mij lijkt het dan een goed idee om op grotere schaal om tafel te gaan zitten om samen tot een initiatief te komen,” reageert Drouen. Dat wijst Janssen niet af, maar benadrukt ook dat de aangewezen wijkambtenaren goed op de hoogte moeten zijn van wat er speelt. ,,Het is te gek voor woorden dat zij als wijkambtenaar bij wijze van spreken alleen de weg van het station in Helmond naar het stadskantoor kennen,” zegt hij.

Melding van duizenden mensen

Zorgen over verkeersoverlast door de omlegging van de autoweg N279 komen voorbij en ook meststoffenfabriek Den Ouden blijkt een onderwerp van voortdurende onvrede. Inwoner Hendriks: ,,Je kunt hier toch niet een bedrijf neerzetten waarvan je weet dat er stankoverlast komt!” Peters merkt op dat hij niet veel meer kan doen dan het nummer bellen dat op de website staat. ,,Een goed idee, jaarlijks maken duizenden mensen melding van de stank”, reageert Brouwhuizenaar en GroenLinks-raadslid Bert van Sas met gevoel voor ironie op.