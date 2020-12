Minder vuurwerkoverlast na waarschuwing burgemeester, grote politie-actie en gesprekken met ouders

HELMOND - Tot nu toe zijn er nog geen gebiedsverboden of geldboetes uitgedeeld voor het veroorzaken van vuurwerkoverlast in Helmond. Ermee dreigen lijkt genoeg te zijn geweest om de knallende jeugd in toom te houden. Het aantal klachten is in ieder geval afgenomen.

76 brieven van burgemeester Elly Blanksma werden eind november bezorgd bij ouders van vuurwerkafstekers. Het was een officiële waarschuwing waarbij duidelijk werd gemaakt dat hard zou worden opgetreden als de jongeren nog een keer betrapt werden. Er zou bijvoorbeeld een boete van dik vierduizend euro kunnen volgen of iemand zou een tijd niet meer in een bepaald deel van de stad mogen komen.

De meeste overlastveroorzakers waren zestien of zeventien jaar oud. Met diverse ouders die een brief kregen zijn intussen ook gesprekken gevoerd, aldus een woordvoerder van de gemeente. Met hen is gepraat over ‘de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om deze problematiek binnen de perken te houden’.

Politie naar Helmond-Noord

De officiële waarschuwing kwam na maanden van overlast en een grote politie-actie in Helmond-Noord die werd gehouden nadat op sociale media jongeren waren opgeroepen samen vuurwerk af te gaan steken in Helmond. De aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen en de overlast van knallende jeugd in te dammen. Het is de laatste weken een stuk stiller ’s avonds.

In de eerste weken van december is het aantal meldingen over vuurwerkoverlast ook wat afgenomen volgens de gemeente. Niettemin werden in een weekend nog altijd 182 klachten doorgegeven. Tot en met 14 december - de laatste maand van het jaar is normaal gesproken de drukste vuurwerkmaand - zijn er in totaal 507 meldingen geappt. In 2019 waren dat er in heel december 1116.

Veel meer meldingen dan in 2019

November telde dit jaar 1955 klachten. Dat zijn er ruim twee keer zoveel dan een jaar eerder. Toen kwamen er in november 835 meldingen binnen. Ook afgelopen september en oktober werden er in vergelijking met 2019 veel meer meldingen over vuurwerkoverlast gedaan. In september waren dat er 62, terwijl er een jaar eerder slechts 3 werden geteld. Oktober had er 625 ten opzichte van 116 in 2019.

De meeste meldingen kwamen en komen nog steeds uit de wijken Helmond-Noord, Dierdonk, Brandevoort, Rijpelberg en Brouwhuis.