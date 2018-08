Minister denkt aan extra pechhavens en langere invoegstroken tegen ongelukken op A67

Alterna­tief waterboule­vard Laar­beek-Hel­mond: 'Passanten­ha­ven bij Suytkade'

10:30 HELMOND - Een passantenhaven bij Suytkade in Helmond en een wandelpier tussen deze wijk en de kasteeltuin. Volgens Henk van Beek uit Aarle-Rixtel moet dit ervoor zorgen dat de passantenhaven in zijn dorp in de huidige vorm blijft behouden.