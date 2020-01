Minister Koolmees bezoekt Helmond en Nijnsel en ‘deelt uit’: 15 miljoen voor bedrijven die hun personeel willen bijscholen

Betrokke­nen bij rellen Helmond Sport met elkaar in gesprek

20:16 HELMOND - Alle betrokken partijen bij de ongeregeldheden voor, tijdens en na de wedstrijd FC Eindhoven-Helmond Sport moeten met elkaar in overleg blijven. Die wens hebben de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie uitgesproken in een gezamenlijke verklaring. ,,Het gesprek levert in deze veel meer op dan de confrontatie”, aldus burgemeester Elly Blanksma.