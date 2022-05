Minor-feesten in Helmond gaan door: ‘Geen aanleiding om te denken dat er pillen in het spel waren’

Dat sommige kinderen en ouders zeggen dat er pillen in het spel waren bij het frisfeest in De Geseldonk , is voor burgemeester Elly Blanksma geen reden om hier nog verder onderzoek naar te plegen. ,,We gaan uit van de feiten, op geruchten ga ik niet in. Voor de mensen van de ambulance was er geen reden om de kinderen na te kijken op gebruik van pillen.”