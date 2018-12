Misbruik in Heusden: 1,5 jaar cel geëist tegen loverboy uit Helmond

De loverboypraktijken hebben een immense impact op het hele Brabantse gezin. Het meisje was een spring-in-'t-veld. Ze ging naar het vmbo, met een mbo-opleiding in het vooruitzicht, vertelde haar vader vrijdag in de rechtbank in Breda. ,,Ze had veel vriendinnen en voldoende vrije tijd, die ze nuttig besteedde. Ze was sociaal, gevoelig, hulpvaardig en altijd vrolijk."

Tot vorig jaar. Het meisje kwam in contact met Rens G., toen bijna 17. G. had al eens eerder met haar contact opgenomen, via Instagram. De vader: ,,Mijn dochter veranderde totaal, ze werd opstandig, ging met hem blowen, werd op school uit de les gestuurd en was thuis agressief. In slechts een paar weken werd alles anders. Wij als ouders waren totaal overrompeld door deze gedragsveranderingen."

Illegaal bordeel

G. werd voor het eerst aangehouden in januari . De politie deed een inval in Tilburg. G. bevond zich in een pand waarover een anonieme tip was binnengekomen. In de woning zou een illegaal bordeel zijn gevestigd, waar minderjarige meisjes werden aangeboden voor seks tegen betaling.

Bij een inval vond de Tilburgse politie daar nog niets, behalve G. Van de politie in Eindhoven kreeg ze echter een dossier over hem en na onderzoek werd voldoende bewijs gevonden om in juni hem en Helmonder Frans M. op te pakken voor het uitbuiten van het meisje in de prostitutie.

Concreet gaat het om één geval, op 28 november vorig jaar. Op die dag halen M. en G. het meisje op en rijden naar het centrum van Heusden. Daar wacht een 37-jarige Duitser op een parkeerplaats. Hij zou 350 euro betalen om zonder condoom seks te hebben met het meisje. Volgens justitie is de Duitser bij G. terechtgekomen na een tip van M. Het meisje geeft aan dat ze niet wil. Dat de man oud is en eigenlijk ook lelijk. Maar ze moet, bijt G. haar toe. Anders staat hij voor schut bij zijn vrienden, zal hij haar slaan en haar achterlaten op de parkeerplaats.

Het meisje legde het zelf uit, gisteren in de rechtbank. Sterk, en met een duidelijk verhaal, maar ze praatte zacht, was een beetje verdoofd. Haar moeder: ,,Ze is zo veranderd, ik herken mijn dochter niet. Haar ogen stralen niet meer. In plaats daarvan is ze apathisch, zit haar hoofd overvol en kan ze zich niet concentreren."