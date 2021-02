‘Misselijkmakend’ kopschoppen in Helmond was zonder enige aanleiding; jaar cel en opname geëist

De officier van justitie staat niet alleen in haar afschuw. Een Facebook-filmpje van de vechtpartij ging december 2019 heel Nederland door. Enkele jongeren worden diep in de nacht in het Helmondse centrum zonder enige aanleiding extreem mishandeld. Omstanders durfden eerst niet in te grijpen maar deden het uiteindelijk toch. ,,Ik was bang dat ze die jongens ter plekke dood zouden schoppen”, zei een getuige.