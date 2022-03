Mississippi.... Wie haalde er een handtekening van Pussycat-zangeres Toni Willé?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND -Pussycat had midden jaren zeventig liefst vier internationale hits op rij: Mississippi (1975), Georgie (1976), Smile (1976) en My broken souvenirs (1977). Leadzangeres Toni Willé zal dus best veel publiek hebben getrokken met een signeersessie, vermoedelijk in Helmond.

De zangeres werd bekend met Pussycat en ging daarna solo verder. Op de foto signeert ze de arm van een jongedame. De fotograaf heeft er als datum bij vermeld 20-4-1976. Het is niet duidelijk of de zangeres op bezoek is in een Helmondse platenzaak of een winkel elders in de regio.

Wie weet wie hier een handtekening laat zetten op haar arm? Wie kijkt er - jaloers - toe? Wie was er bij de signeersessie of weet in welke platenwinkel de foto is gemaakt? Laat het ons weten via helmond@ed.nl.

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Signeersessie met Toni Willé (Pussycat) in een Helmondse? platenzaak, 20/4/1976 © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Lees onder de foto over de zuster met baby in Hatémadeken

Volledig scherm Een verpleegster in het ziekenhuis van Deurne houdt een baby warm met een Hatéma-deken. Foto gemaakt op 1 juli 1969. © Jozef van den Broek

Op de kraamafdeling ontging niets de strenge, maar rechtvaardige zuster Catharine

‘Dat is zuster Catharine Verhoef. Een strenge, maar rechtvaardige non die de scepter zwaaide op de kraamafdeling van het ziekenhuis in Deurne.’

De foto van vorige week heeft veel reacties van lezers losgemaakt. Allemaal herkennen ze zuster Catharine Verhoef. De meesten hebben met haar gewerkt in het ziekenhuis in Deurne. Ze was het hoofd van de kraamafdeling van het Sint-Jozefziekenhuis en later het nieuwe Sint-Willibrordusziekenhuis. Het was een pittige tante als je de reacties mag geloven.

Quote Met Moederdag zorgde zuster Catharine voor een bloemetje. Dat gaven we de baby in het handje. Alle moeders in tranen… Ria Jeucken

,,Ze stond bekend als een strenge hoofdverpleegkundige”, zegt Maria van Heugten - van Loon. ,,Vanaf haar kantoor had ze zicht over de hele afdeling. Ze hield het reilen en zeilen op de afdeling nauwlettend in het oog. Alles moest perfect verlopen. De patiënt stond voorop. Dat was voor een jonge leerling-verpleegkundige soms moeilijk te begrijpen. Achteraf gezien heb ik hier wel een goede basis gekregen voor een degelijke opleiding, waarvan ik vele jaren, tot aan mijn pensioen de voordelen heb mogen ervaren.”

,,Alles moest supernetjes en volgens de regels gebeuren”, herinnert Ria Jeucken zich. Zij heeft twee keer met zuster Catharine gewerkt. De eerste keer was ze te jong voor de opleiding tot verpleegkundige en kon ze aan de slag bij zuster Catharine in de afdelingskeuken.

Bruintje in de afdelingskeuken

,,Je was dan ‘Bruintje’, want je had een bruin uniform aan. Wij moesten het eten en drinken verzorgen voor de patiënten. Dan stond zuster Catharine achter zo’n serveerwagentje met die pannen met eten en wij moesten vliegensvlug met de voorverwarmde borden tegenover haar gaan staan zodat zij op kon scheppen.”

Tijdens haar opleiding kwam Jeucken weer bij zuster Catharine terecht, toen op de kraamafdeling. ,,Als je de schone was opgeruimd had ging zuster Catharine nog even de naden van babytruitjes enz. controleren of je geen kapotte kleren had teruggelegd.”

De baby’s lagen niet bij de moeder op de kamer. Jeucken: ,,Je wikkelde ze voor elke voeding in een dekentje en bracht ze dan naar de moeder. Met Moederdag zorgde zuster Catharine voor een bloemetje. Dat gaven we de baby in het handje. Alle moeders in tranen… Zo was zuster Catharine. Ik heb er heel veel geleerd en ben 48 jaar in de gezondheidszorg werkzaam geweest.”

De baby

Geen enkele twijfel over wie de zuster is. Over de pasgeborene die in haar armen ligt zijn de lezers minder zeker.

Anny Timmers vermoedt dat het kindje een dochter is van Hans en Anny van Goch (busondernemer). De foto is gemaakt op 1 juli 1969 in het net geopende Sint Willibrordus-ziekenhuis. ,,Ik herinner mij de datum omdat mijn dochter er op 2 juli is opgenomen en mijn man werkte in die tijd bij Hans van Goch.”