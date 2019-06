ModderDag wordt ModderWeek op Bereboot in Helmond

HELMOND - Lekker vies worden zonder dat er iemand over moppert. Wat is er leuker voor kinderen. Op De Bereboot in Helmond staan de sproeiers aan en mag er volop met modder worden gespeeld. De landelijk ModderDag is vrijdag, bij dit kinderdagverblijf maken ze er een ModderWeek van.

Meer dan de helft van de Nederlandse kinderen speelt vaker binnen dan buiten. Terwijl buiten spelen de kans op overgewicht verkleint en goed is voor de creativiteit. Spelen in modder blijkt ook nog eens bij te dragen aan een betere weerstand. Daarom is in 2016 ModderDag in het leven geroepen. Een initiatief van IVN, waaraan vorig jaar 130.000 kinderen op 2600 locaties meededen.

Natuur

,,Kinderen die op vrijdag niet hier zijn, zouden het mislopen. Daarom doen wij het een hele week", verklaart Wendy Vogels van De Bereboot. Modderweek past bij De Bereboot, dat aan de rand van Dierdonk ligt tegen de Bakelse Aa. ,,We zijn hier veel met de natuur en het groen bezig. Is ook niet zo moeilijk met deze omgeving. We gaan zo veel mogelijk naar buiten.”

Waarom? ,,Buiten wordt de eigen fantasie veel meer geprikkeld. En de kinderen zijn vrijer, binnen horen ze vaker wat ze niet mogen doen. Een jaar of vijf geleden hebben we die lijn ingezet. Het was voor sommige ouders even wennen. Nu zie je dat mensen speciaal daarvoor De Bereboot kiezen. De kinderen hebben hier eigen regenlaarzen en eigen regenpakken.”

Die zijn nu niet nodig. Kinderen mogen nat en vies worden. Het kinderdagverblijf laat de kroost niet ‘aanmodderen’: ,,We hebben iedere dag een andere activiteit. Zo zijn er voor de kleinsten voelbakken. En we verven met modder.”