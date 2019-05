Moeder uit Helmond steekt dochter neer: celstraf en behandeling tegen alcoholverslaving

Antonia R. (55) kreeg in januari van dit jaar ruzie met haar 18-jarige dochter. Volgens de dochter had haar moeder twee beloftes gebroken: ze had alcohol gedronken en had haar dochter niet ziek gemeld op school. Tijdens de ruzie liep de vrouw naar de keuken, pakte daar twee messen en stak vervolgens in op haar dochter, die daarbij steekwonden opliep in de borst en bovenarm.

Vertrouwen

De rechtbank weegt bij het bepalen van de straf mee dat het voorval grote gevolgen had voor de dochter. Zo is zij het vertrouwen in zichzelf en anderen verloren, doordat degene die zij het allermeest vertrouwde haar in hun eigen huis heeft geprobeerd te doden. De rechtbank neemt het de vrouw verder kwalijk dat zij de schuld voor wat er is misgegaan vrijwel volledig bij haar dochter en buiten zichzelf lijkt neer te leggen.

Anderzijds weegt mee dat volgens een psycholoog sprake is van een posttraumatische stressstoornis, een persoonlijkheidsstoornis en een stoornis in het gebruik van alcohol. De rechtbank beschouwt de vrouw daarom als verminderd toerekeningsvatbaar.

Hulpverlening

In dit geval moet hulpverlening – meer dan afstraffing – voorop staan om de kans op herhaling te verkleinen. Daarom koppelt de rechtbank enkele bijzondere voorwaarden aan het voorwaardelijke strafdeel, met een lange proeftijd van vijf jaar.

De vrouw moet onder meer meewerken aan een klinische behandeling en aansluitend daarop aan een ambulante behandeling en een begeleid wonen-traject. Ook mag zij geen alcohol drinken en niet op hetzelfde adres verblijven als haar dochter. Ze moet haar dochter bovendien een schadevergoeding betalen van ruim 5.000 euro.

Navelstreng

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden vertelde de dochter wat het incident met haar had gedaan. ,,Mijn leven is voor altijd veranderd. De navelstreng is onomkeerbaar losgerukt. Mam, ik kan je niet vergeven, maar zal je nooit vergeten.”

Moeder reageerde, ook in tranen. ,,Dit is nooit de bedoeling geweest. Ik heb geen gemakkelijke jeugd gehad en wou het beter doen dan ik zelf heb meegemaakt. Het spijt me erg, het spijt me echt.” Moeder zei in haar laatste woord: ,,De navelstreng is niet doorgeknipt. Je blijft altijd mijn dochter.”