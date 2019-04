Moeder uit Helmond steekt op dochter in: officier eist celstraf

De fysieke verwondingen vielen nog relatief mee. Nadat Antonia R. (55) in Helmond haar destijds 18-jarige dochter te lijf was gegaan met twee messen, had het meisje snij- en prikwonden in hand, borst en bovenarm. De geestelijke verwondingen sneden veel dieper, zo bleek vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch. Daar vertelde de dochter snikkend wat het incident met haar had gedaan. ,,Mijn leven is voor altijd veranderd. De navelstreng is onomkeerbaar losgerukt. Mam, ik kan je niet vergeven, maar zal je nooit vergeten.”

In tranen

Moeder reageerde, ook in tranen. ,,Dit is nooit de bedoeling geweest. Ik heb geen gemakkelijke jeugd gehad en wou het beter doen dan ik zelf heb meegemaakt. Het spijt me erg, het spijt me echt.”

Het steekincident op 9 januari van dit jaar kende een lange voorgeschiedenis. Op 6-jarige leeftijd moest Antonia R. van haar ouders al voor de andere kinderen in het gezin zorgen, later belandde ze voor vier jaar in een tehuis. ,,Ik heb nooit kind kunnen zijn.”

Veel ruzie

Ook de dochter die door Antonia R. werd gestoken, ging op jonge leeftijd naar een tehuis, met adhd-achtige problemen. Moeder en dochter hadden wat deskundigen een symbiotische relatie noemen. Ze konden niet zonder elkaar, ze konden niet met elkaar. Ze maakten veel ruzie maar konden daarna weer samen lachen. Wat hun verhouding extra ingewikkeld maakte, is dat moeder sinds vier jaar stevig drinkt, zo'n drie flessen wijn per dag. Daarnaast heeft ze een borderline-achtige stoornis.

Op de dag van het steekincident, was moeder onder invloed. Ze kreeg woorden met haar dochter, het werd een schelden en tieren over en weer, en toen liep moeder naar de keuken. Daar haalde ze twee messen uit het messenblok, waarmee ze op haar dochter instak. Ze vertelde de rechtbank niet meer te weten wat er precies was gebeurd, maar ontkende het ook niet. ,,Het licht ging uit bij mij.”

Spijt

Het viel officier van justitie Sylvie Lanning op dat moeder de schuld van alle gebeurtenissen steeds bij haar dochter legt. ,,Pas vanochtend zien we spijt.” Moeder gaf aan dat haar dochter iemand is die je het bloed onder de nagels vandaan kan halen. ,,Ze vindt dat ik niet goed genoeg ben voor haar.” Advocaat Elvan Sahin vatte samen: ,,Het kwam van twee kanten.”