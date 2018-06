Jetskiër hoort zes maanden cel tegen zich eisen voor dodelijk ongeval van Levi (14) uit Helmond

De officier van justitie zegt in zijn requisitoir dat de vader geen enkele reden heeft gehad om te liegen in zijn verklaring. ,,Bovendien wordt die op essentiële onderdelen ondersteund door andere getuigen. Levi werd aan de rechterkant van zijn gezicht geraakt door de waterscooter. Dat blijkt ook uit het forensisch en medisch onderzoek. Hij is geraakt door een zeer zwaar mechanisch, stomp object.” Door die klap is Levi hoogstwaarschijnlijk bewusteloos geraakt, waarna hij is verdronken. De uitspraak is over twee weken.

'Hoe kun je je leven gewoon weer oppakken'

De moeder van Levi maakte na het verhoor van de verdachte gebruik van haar spreekrecht. Ingrid Thoonen wendde zich rechtstreeks tot de verdachte. ,,Onze zoon, met een dikke kaak en strepen van de waterscooter op z’n gezicht. En jij hebt het lef om te zeggen: ik heb hem niet geraakt. Hoe kun je dát ontkennen? Hoe kun je je leven gewoon weer oppakken, terwijl de vader alles voor zijn ogen heeft zien gebeuren?”

Schadevergoeding

Advocate Marloes Hulstein verlangt namens de familie Thoonen een schadevergoeding van de verdachte. Van de Brakelnaar wordt in totaal 130.000 euro geëist. De begrafeniskosten bedroegen 19.000 euro. Ook wordt er shockschade (52.000 euro) en affectieschade (60.000 euro) gevorderd.

Op 27 mei 2017 overleed Levi Thoonen op de Maas bij Well. De jongen werd het slachtoffer van een dodelijk ongeluk, toen hij aan het zwemmen was rond de boot van zijn vader. De inmiddels 27-jarige jetski-bestuurder die ervan wordt verdacht Levi te hebben overvaren, verklaarde eerder bij de politie dat hij niet verantwoordelijk is voor het fatale ongeluk. Ook in de rechtbank van Arnhem blijft hij achter dat statement staan.

,,Ik vraag het u op de man af”, zei de rechter vrijdagochtend, na wat inleidende vragen. ,,Heeft u Levi overvaren?” De 27-jarige verdachte uit Brakel: ,,In mijn ogen niet. Ik zie er geen mogelijkheid toe.”

'Ik zie geen mogelijkheid dat ik over hem heen heb gevaren'

De bestuurder van de waterscooter schat dat hij op 27 mei 2017 zo’n 35 tot 40 kilometer per uur heeft gevaren. Ook zegt hij dat hij op meer dan twintig meter afstand van de oever is gebleven. Binnen die grenzen geldt een limiet van twintig kilometer per uur. ,,Ik zag iemand zwemmen, en toen ben ik uitgeweken. Op hoeveel afstand dat was, weet ik niet. Een afstand inschatten op het water is heel lastig”, zegt de verdachte. ,,Ik ben bij hem vandaan gevaren. Ik zie geen mogelijkheid dat ik over hem heen heb gevaren.”