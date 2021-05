Moederdag in een opvanghuis in Helmond: ‘Als deze plek niet bestond, was ik mijn kinderen kwijt geweest’

update Harde wind leidt tot zorgen, maar (nog) niet tot sluiting testloca­ties Zuid­oost-Bra­bant: 'Houden het goed in de gaten'

4 mei Het KNMI waarschuwt voor harde windstoten en er is voor het hele land code geel afgegeven. Op verschillende locaties is Nederland zijn een aantal testlocaties uit voorzorg dichtgegaan, maar de GGD Zuidoost-Brabant laat weten dat het in de regio Eindhoven nog niet aan de orde is.