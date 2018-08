'Moeilijke man uit Deurne' kan terug het bos in

Een moeilijk mens, en niet zomaar een beetje. Dakloze Twan van S. (40) zei het zelf, woensdag voor de rechtbank in Den Bosch. Hooggevoelig, lichtgeraakt, normaal rookt hij na het ontwaken een joint 'om zichzelf in de hand te houden.'

Dat was er dus niet van gekomen, op 3 mei dit jaar. In zijn door de gemeente gedoogde boshut bij Natuurspeeltuin Zandbos in Deurne werd hij die dag gewekt door spelende kinderen, waarop hij kwaad werd en riep dat hij ze 'in een strontput zou gooien.' Na enige tijd en een gesprekje met de ouders, bedaarde Van S. weer. En toen kwam de politie eens kijken. ,,Ik werd opnieuw boos. Ik heb last van vervelende agentjes, daar word ik zenuwachtig van."

Intimiderend

De politie nam volgens Van S. een intimiderende houding aan. ,,Dan ben ik er klaar mee." Het was nog een heel gedoe voordat Van S. eindelijk in het politiebusje zat. ,,Ik ben er trots op dat de 250 meter daarheen een kwartier heeft geduurd."

Al met al werd het een heel onrustige dag, waarop Van S. dreigde 'een bom op het gemeentehuis van Deurne te gooien', agenten 'dooie lullen' noemde en in aanwezigheid van een agente zei: 'Krijg de kanker maar.'

Quote Dan kunnen ze zes weken naar een zwijgende man zitten kijken. Twan van S.

Vanwege de dreigementen en beledigingen stond hij terecht en had officier van justitie Wineke Wichern een probleem. Want wat te doen met deze verdachte, die in het verleden al had beweerd en aangetoond dat hij niet zo vatbaar is voor psychiatrische of psychologische hulp? Samenwerking met de reclassering lukt ook niet. Observeren dan in het Pieter Baancentrum? ,,Dan kunnen ze zes weken naar een zwijgende man zitten kijken", gaf Van S. zelf aan.

Zomer

Tbs met dwangopname? Daar zag de officier ook geen heil in want Van S. is mag dan moeilijk zijn, hij is geen kwaadaardige misdadiger. De hoop van de officier is gevestigd op de Stichting Woonbegeleiding Helmond, waar een hulpverleenster werkt met wie Van S. het wél goed kan vinden.