Moeraseik met gasterij nu deel van Helmond-Noord

Maar dat hoeft mevrouw Kanters niet per se te doen. Wat voorheen een gezamenlijke huiskamer voor de bewoners van Moeraseik was, is nu een restaurant voor zowel de bewoners als buurtbewoners. Een bewuste keuze, zegt Petra de Regt, directeur zorg en welzijn van De Zorgboog, de instelling die in het complex de zorg levert. ,,Moeraseik is de toekomst van de ouderenzorg", zegt ze. ,,Het is een gewoon appartementencomplex waar mensen zelfstandig wonen. Sommigen hebben veel zorg nodig, andere minder of niet.”