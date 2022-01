Moet Helmond een eigen ombudsman krijgen? Dat wordt nu onderzocht

HELMOND - Wie een klacht heeft over de gemeente Helmond, kan onder meer terecht bij de nationale ombudsman. Zou het niet beter zijn als de gemeente een eigen onafhankelijke ombudsman of -vrouw heeft? Dat laat ze nu onderzoeken.

Zes fracties zijn samen met een voorstel hiertoe gekomen. Dat is overgenomen door burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel.

Quote Het vertrouwen in de overheid staat onder druk Elly Blanksma, Burgemeester van Helmond

Die wijst er op dat er binnen de gemeente al verschillende mogelijkheden zijn om klachten en bezwaren in te dienen. Maar het kan geen kwaad om te bekijken of dat nog beter kan. ,,Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Mensen vinden ons niet toegankelijk genoeg en procedures onduidelijk,” zegt ze.

Laagdrempelig

Wat zijn nu voordelen en de nadelen van een gemeentelijke ombudsman of -vrouw? Het onderzoek moet dat duidelijk maken. PvdA, 50Plus, Helder Helmond, CDA en de fracties Bach en Smit stellen dat een Helmondse ombudsman/-vrouw laagdrempelig is voor bewoners. D66 bestrijdt dat. ,,Als er iets laagdrempelig is, dan wel de nationale ombudsman. Die gaat immers over iedereen in Nederland”, aldus raadslid Maarten Selten.

Hij herinnert zijn collega's in de raad eraan dat die in 2019 nog besloten om geen ombudsman voor de WMO in te stellen. ,,Wat is er dan veranderd”, wil Selten weten.

Breder actief

,,Een aantal dingen", pareert Nathalie Peijs (PvdA). ,,Zo is het vertrouwen in de overheid zeker niet gegroeid", verwijst ze naar de toeslagenaffaire. ,,We willen het pad naar de overheid zo kort mogelijk maken.” Peijs stelt dat het nu gaat om een ombudsman die breder actief is, ook buiten de gemeentelijke organisatie om.

,,In andere gemeenten hebben ze goede ervaringen met een eigen ombudsman", weet Frans Mol (50Plus) die het voorstel namens de zes indiende. Het onderzoek kan ook opleveren dat Helmond aangesloten blijft bij de nationale ombudsman, verduidelijkt hij.

D66 stemt als enige tegen.