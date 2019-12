Mohammed Chahim: Van de Heistraat in Helmond naar Brussel

Zomaar een dag in het leven van Mohammed Chahim. In de trein naar Brussel vist hij een bus deodorant uit zijn tas. We zijn pas ter hoogte van Eindhoven, maar Europarlementariërs weten nooit hoe lang hun dag precies gaat duren. ,,Zo, even kijken of ik mijn huiswerk heb gedaan”, zegt de PvdA’er vervolgens. Hij opent een blauwe map, waarop het woord ‘verzoekjes’ is geschreven. In de ordner zitten tientallen mailtjes van mensen die iets van hem willen. Bedrijven, kennisinstellingen, non-profitorganisaties. Ze hopen met Chahim aan tafel te komen, zodat hij zijn invloed kan aanwenden in het parlement. Hij klapt het mapje weer dicht. ,,De assistente is ziek, die filtert er normaal gesproken al heel wat uit.”