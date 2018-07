Molenstraat in Helmond wordt steeds meer woonstraat in plaats van winkelstraat

Het meest in het oog springende plan is dat voor het voormalige patronaat op huisnummer 201. In dit gebouw uit 1930 komen tien huurappartementen. Het pand staat al enige tijd leeg sinds het Intercultureel Trefpunt de deuren sloot.

Het rijksmonument is aangekocht door vastgoedhandelaren Hein Adriaans en Floris den Brinker. „We maken er betaalbare huurappartementen in van zo'n veertig vierkante meter”, aldus Den Brinker. „We verwachten binnen enkele maanden te kunnen gaan verbouwen.” Op de begane grond komt ruimte voor een kantoor of winkel.

Maria met Jezus

Omdat het voormalige patronaat een rijksmonument is, blijft het pand zoveel mogelijk in originele staat. Het typerende hardstenen beeldje van Maria met Jezus op de gevel krijgt zelfs een opknapbeurt.

Het leegstaande huis dat aan het patronaat grenst, krijgt in de toekomst ook weer bewoners. Een Helmondse particulier heeft de woning uit 1914 gekocht en knapt die nu zelf op om er later in te gaan wonen. Het pand is ook wel bekend als de voormalige St. Jozefs Jongelings Vereeniging.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Op de begane grond Molenstraat 206, op de hoek met de Noord Koninginnewal, komen vijf nieuwe woonstudio's. © Simon Rood

Woonstudio's

De lege winkelruimte op de hoek van de Molenstraat met de Noord Koninginnewal wordt in de toekomst verbouwd tot vijf woonstudio's. Ontwikkelaar Zimmerman Retail wacht nog op een (ver-)bouwvergunning van de gemeente Helmond. De bovenste twee etages tellen al elf appartementen. „We zijn in overleg met een koper die hele pand wil kopen”, zegt Arne Zimmerman.

De ontwikkelaar in Boxtel vermoedt dat de nieuwe studio's niet lang onbewoond zullen zijn. „Het worden mooie ruimtes van zo'n vijftig tot zestig vierkante meter, in het centrum. Dat is gewilder dan winkelruimte.”

Die trend is steeds duidelijker zichtbaarder in hartje Helmond: lege winkels en kantoren transformeren vaker en vaker tot woonruimtes. Een logische trend: de vraag naar commerciële ruimtes neemt af, de vraag naar kleinere, betaalbare woonruimte in de stad neemt toe.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Op de hoek Kasteel Traverse en Zuid Koninginnewal komen mogelijk appartementen boven het makelaarskantoor. © Simon Rood

Hype

„Een hype”, noemt makelaar Ramon Jongen de ontwikkeling. „Heel goed, want we hebben een tekort aan woonruimte. De wachtlijsten bij corporaties duren gauw twee tot twee-en-half jaar.” Jongen is met zijn kantoor gevestigd op de hoek van de Kasteel Traverse en Zuid Koninginnewal. De bovenste etages staan leeg. „Ja, ook de eigenaar van ons pand is bezig om te kijken of daar woningen kunnen komen.”

De gemeente Helmond juicht de ontwikkelingen toe. Zij ziet graag een kleiner winkelcentrum en meer bewoning, met name in de zogeheten 'aanloopstraten'. Daar is leegstand een steeds hardnekkiger probleem. De gemeente verleent in principe altijd toestemming om leegstaande winkels en kantoren rondom het centrum te 'transformeren', tenzij er zware bezwaren aan kleven.

Op dit moment buigt de gemeente zich ook nog over twee verzoeken om woonruimte te creëren boven twee winkelpanden aan de Molenstraat, op de nummers 184 en 182. Dat laatste pand is eerder dit jaar gekocht door een man uit Azerbeidzjan. Verder zijn er nog plannen in de maak voor woningen in onder meer het oude Belastingkantoor en het GGD-gebouw.