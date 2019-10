Mondiaal tenniskampioen Frits (64) uit Helmond is altijd fit

ASTEN - Hij reist de wereld over, zit ongeveer 140 dagen per jaar in een hotel. „Ik voel me soms net een prof”, zegt tennisser Frits Raijmakers. Zondag werd de Helmonder in Kroatië wereldkampioen in de categorie vanaf 65 jaar. Die titel is goed voor een karrenvracht punten voor de ranglijst van de Internationale Tennisfederatie (ITF). „Ik ben nu een jaar lang de nummer 1 van de wereld.”