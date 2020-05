Mondkapjes in de lesauto? De ene rijschool in de regio doet het wel, de ander laat het aan de klant zelf

Wie het nog niet is opgevallen: de lesauto's rijden sinds maandag weer. En in de auto's van WOLF, dat vestigingen in het hele land heeft, hebben zowel instructeur als leerling verplicht een mondkapje op. Ook in Helmond, waar instructeur Jordy Bierlee weer druk bezig is. Zo'n mondkapje is tijdens de les niet verplicht, maar als de leerling op examen gaat wél. ,,Wij vinden het fijn, vanwege veiligheid, maar ook om leerlingen vast te laten wennen aan het rijexamen”, zegt woordvoerster Christianne van Elewout namens WOLF. Leerlingen worden ook niet meer thuis opgehaald, maar komen zelf naar de locatie. Daar staat dan een compleet gedesinfecteerde auto klaar.