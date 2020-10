Mondkapjes met clublogo: kruimels voor de clubklas, maar goed signaal

Best/Helmond/Oirschot

Als het dragen van mondkapjes verplicht wordt op de sportparken, is het toch toepasselijk als het clublogo op deze viruswerende maskertjes prominent te zien is? Zo redeneerde Wilhelmina Boys-bestuurslid Frits van de Ven toen hij vorige week het idee opperde om mondmaskers met clublogo te verkopen. Een voorstel dat op enthousiasme kon rekenen. Van de Ven bestelde vijftig mondkapjes bij kledingleverancier Fairsports en die zijn intussen allemaal verkocht. ,,Elke kans om in deze moeilijke tijden geld te verdienen moet je als voetbalclub aangrijpen.”

Niet dat de Bestse vereniging er rijk van wordt. Met enige overdrijving: ,,Om het verlies aan kantine inkomsten te compenseren moeten we er miljarden verkopen.” Maar toch, elke verdiende cent is er één. Van de Ven: ,,We kopen ze voor vier euro per stuk in en ze kosten bij ons zes euro. Twee euro winst per exemplaar, die ten goede komt aan de club.” Bovenal geeft Wilhelmina Boys met de verkoop het goede voorbeeld. ,,We moedigen aan om mondkapjes op het sportpark te dragen. Als dat onze boodschap is, moeten wij het ook faciliteren.”

Handelswaar

De tricolores uit Best staan niet alleen in de Kempen. Ook Marvilde, RKDSV en Beerse Boys verkopen mondkapjes met clublogo. Laatstgenoemde twee clubs schakelden net als Wilhelmina Boys de Oirschotse sportkledingwinkel Fairsports als leverancier in. Dat het uiteindelijk handelswaar is zal eigenaar Willem van der Vleuten (sportkleding leverancier van ruim twintig Kempense clubs) niet ontkennen. ,,Maar het is ook een maatschappelijke bijdrage: met de verkoop help ik zowel de clubs als de regering.”

Beerse Boys houdt met de verkoop (stukprijs: 6 euro) vooral de discussie levendig, weet activiteitencommissie-voorzitter Marjet van Vroenhoven. ,,Het blijft een beladen onderwerp en de bereidwillendheid tot dragen verschilt per elftal. Sommigen eisen dat je in hun auto een mondkapje draagt. Bij anderen is het vrijblijvend.”

Uitstraling

Een professionelere uitstraling is een bijkomend voordeel. ,,Met name bij de standaardteams. In combinatie met de clubtenues staat het uniform.”

In Helmond heeft vv Bruheze de clubmondkapjes-primeur. Niet verwonderlijk, vice-voorzitter en kartrekker Sjaak van der Putten runt een webshop. ,,En ik heb een achtergrond in belettering.” In de eerste week van verkoop gingen twintig exemplaren à 14,95 over de toonbank. Vijf euro per mondkapje gaat naar de club. Een doekje voor het bloeden. Van der Putten ,,De inkomsten zijn fors gekelderd. Met mondkapjes alleen maak je dat niet goed, maar als ik er honderden verkoop is dat mooi meegenomen.”

Van der Putten hoopt ook op belangstelling in de rest van Helmond. ,,Als er vraag naar is, maak ik ze ook voor andere clubs.” Wie weet zijn mondkapjes in het zwart-geel van HVV, het groen van SV Brandevoort of de rood-wit-blauwe driekleur van Stiphout Vooruit straks ook niet van de Helmondse velden weg te denken.