Mondorijk verlicht in Helmond de wachtlijst van Mondomijn

HELMOND - Op een gegeven moment stonden er tweehonderd kinderen op de wachtlijst. Het onderwijs van Mondomijn in Helmond voorziet duidelijk in een behoefte. Met de komst van Mondorijk is de druk wat van de ketel. Deze school, ook in Brandevoort, werd woensdag officieel geopend.

Mondomijn is een specifieke vorm van basisonderwijs. Kinderen krijgen niet alleen les van leerkrachten maar ook van specialisten. In plaats van klassen heeft de school ‘domijnen’, leeftijdsgroepen van steeds drie jaar. Bij Mondomijn zitten 450 kinderen. Zusje Mondorijk, dat ruimtes heeft gekregen in De Hoeves waar ook OBS Brandevoort een vestiging heeft, komt dit eerste jaar op 80 leerlingen.

Flexibel

Mondorijk is een kopie van Mondomijn, maar er zijn ook verschillen, zegt directeur Joke Tillemans. ,,Bij Mondomijn krijgen de kinderen vanaf drie jaar Engels. Hier hebben we volledig tweetalig onderwijs. En waar op Mondomijn de vakanties flexibel zijn, bieden we op Mondorijk volledige flexibiliteit. Per kind plannen we de uren, dagen en weken in van schoolbezoek. Dat is wettelijk toegestaan, als ze maar 940 uur in een jaar maken.”

In tegenstelling tot menig collega was het voor Tillemans niet moeilijk om docenten te krijgen. ,,Ik heb de luxe van veel reacties. Enerzijds spreekt het leerkrachten aan om op een andere manier te werken. Anderzijds halen we andere deskundigen in huis. Bijvoorbeeld op het gebied van kunst en sport. En pedagogen. Zo hebben we op Mondomijn vijf vakleerkrachten muziek.” Alsof het is afgesproken, komt er net een docent binnen die op Mondorijk een workshop drummen gaat geven.

Brandevoort

Dat ook de tweede vestiging in Brandevoort is, heeft te maken met beschikbaarheid van ruimte, stelt Tillemans. ,,Daarnaast wonen in deze wijk veel ouders die interesse hebben in deze onderwijsvorm", zegt Jan van der Heiden. Hij is bestuursvoorzitter van scholenorganisatie Qliq Primair Onderwijs, die samen met ‘Wij zijn Jong’ (voorheen Korien) deze Kindcentra heeft opgericht.