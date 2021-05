Monumentale statussen toegekend aan huizen in Helmond: de ene eigenaar is trots, de ander maakt bezwaar

De ogen, oren en neusgaten van de industrie­ter­rei­nen in Helmond: ‘We hebben laatst nog wat crimineel­tjes in beeld gebracht’

18 mei HELMOND - Oud-wijkagent Henry van Dongen (66) is tegenwoordig ‘de conciërge’ van alle bedrijventerreinen in Helmond. Hij knapt klusjes op, legt contacten en wéét wanneer ergens iets niet in de haak is. ,,We hebben laatst ook nog wat crimineeltjes in beeld gebracht.”