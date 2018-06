Monumentje voor verongelukte Levi (14) uit Helmond weer terug op strandje aan de Maas

De maker van het oude monument maakte snel een nieuwe , toen bekend werd dat de gedenkpaal weg was. Zijn ouders Berry en Ingrid Thoonen zijn blij dat het monumentje er weer staat. ,,Hij heeft weer op zijn strandje het plekje dat hij verdient", schrijft zijn moeder op Facebook. Voor zijn vader is het heel belangrijk dat hij zijn zoon weer 'aan kan kijken'.

De ouders verwachten niet dat het oude monumentje nog gevonden wordt, dat vinden ze wel moeilijk. ,,Maar we zijn blij met alle hulp die we hebben gehad om zijn plekje weer in ere te herstellen. We hopen dat mensen die zoiets doen na gaan denken en respect krijgen. Het staat niemand in de weg."