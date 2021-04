‘Moordenaar’ berooft criminele Helmonder van diens auto omdat hij nog 'vier rooien’ van hem kreeg

Het blijft tobben met de rammelende keien op het Ameide­plein; tijdelijk asfalt vervangt onveilige schuivende stenen

24 april HELMOND - Valpartijen en heel veel herstelwerk. Sinds er in 2012 nieuwe stenen gelegd zijn op het Ameideplein in Helmond is het een grote ellende. De losliggende klinkers zijn nu deels vervangen door asfalt. Het is slechts een pleister. Een definitieve oplossing is er nog niet.