Mortelnaar Bert Beijers nam extra plaatsje in als vrijwilliger

Beijers (77) raakte afgelopen zondag even voor acht uur bekneld tussen zijn auto en zijn woning, nadat de wagen om onbekende reden begon te rollen. Daarbij is hij onwel geworden.

Bekende vrijwilliger

Beijers was als vrijwilliger verbonden aan fanfare Sint Lucia uit De Mortel en het Boerenbondmuseum in Gemert. Bij het museum verzorgde hij de paarden en bij de fanfare droeg hij het vaandel

,,Het vaandel was zijn kindje. Hij zorgde er altijd voor dat het er netjes bij stond. Samen met zijn vrouw vormde Bert een sterk team. We konden altijd op hem rekenen”, zegt een bestuurslid van de fanfare.

Bij het Boerenbondsmuseum is het overlijden van Beijers hard aangekomen. ,,Hij stond altijd voor iedereen klaar. Hij was echt een modelvrijwilliger, onvoorstelbaar. We hebben hier in totaal 250 vrijwilligers, dan zijn er altijd een paar bij die een extra plaatsje innemen. Bert was zo iemand”, zegt beheerder Ria Peters van het museum.

,,Bert was altijd in de weer met de paarden. Zijn dochter belde nadat haar vader was overleden nog om ervoor te zorgen dat iemand anders de paarden eten zou geven. Dat ze daar na zo’n gebeurtenis in de familie nog aan denken, geeft wel aan hoe betrokken Bert altijd was. We gaan hem heel erg missen”, zegt Peters.