Moses and the Firstborn bij Musique en Plein Public in Helmond

Aan de Lambertushof zijn vanaf 14.30 uur gratis optredens van vijf bands. Dat zijn eerst Rate (alternatieve rock; 14.30-15.15 uur), Supersonics (rock ’n roll, rockabilly, americana; 15.40-16.35) en Pangeya (van soul tot hiphop, pop, jazz, funk en reggae; 17.00-18.00). Daarna, om 18.25 uur, is het de beurt aan Moses and the Firstborn, dat al een paar albums uit heeft en op grote festivals speelde. Afsluiter Funtain (20.10-21.10) brengt de 60s en 70s terug, met covers van onder meer The Beatles, The Doors en CCR.