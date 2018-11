Motorrijder zwaargewond na ongeluk met lesauto in Helmond

Regio Eindhoven nummer 2 van het land met tekorten personeel

9:12 EINDHOVEN/HELMOND - De hoge economische groei in de regio heeft een keerzijde. Vacatures zijn steeds moeilijker te vervullen. Zuidoost-Brabant is dit jaar gestegen naar de tweede plek als het gaat om de gebieden in Nederland waar de krapte op de arbeidsmarkt het hevigst wordt gevoeld.