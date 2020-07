Mural op Draaiorgel- en Edah Museum beschrijft dag uit het leven van een Helmonds paar anno 1930

De Rotterdamse lijnkunstenaar haalde zijn inspiratie uit de collectie van het Draaiorgelmuseum en het Edah Museum. Dat zijn de toekomstige bewoners van de oude loods van Van Gend & Loos aan de Binnen Parallelweg.

Dansen bij Bocken

Bud Hoiting schetst een dag uit het leven van een Helmonds stel in de jaren 30/40 van de vorige eeuw. Die begint met een draaiorgelmannetje dat de dag aanslingert zodra de zon opkomt en gaat via de koffie, de bakker en de jam van de Edah (plek plek) langs het centenbakje van de orgelman en eindigt 120 meter verderop dansend in zaal Bocken.

Na de nodige voorbereidingen thuis op de computer is Bud Hoiting in Helmond drie dagen bezig geweest met schetsen en vijf dagen met schilderen. Woensdagmiddag was de Rotterdamse illustrator in de stad om de laatste hand te leggen aan de mural. ,,Het is de grootste die ik ook gemaakt heb. Ik ben blij dat het er op staat”, zegt hij tevreden.

‘Verborgen pareltje’

Tevreden is ook Esther Hartzema. De kwartiermaakster begeleidt de verhuizing van het Draaiorgelmuseum en het Edah Museum naar hun nieuwe onderkomen Loods 20. ,,Het is niet te druk en past heel goed bij het karakter van het pand en wat er in komt.” Een ‘verborgen pareltje’, noemt ze het.

Via het jarige QKunst, dat bedrijven en overheden onder meer helpt bij het beheren en verzamelen van kunst, werd een schetsontwerp ‘gewonnen’ voor de grote kale muur langs het spoor. Hartzema vertelt dat alle betrokkenen meteen enthousiast waren over het ontwerp van Gino Bud Hoiting. ,,Met eenvoudige beeldtaal vertelt hij een verhaal dat hier past. Heel knap hoe een combinatie gemaakt is van de verhalen van de twee musea en Helmond.”

In de voormalige goederenloods wordt hard gewerkt om alles in orde te maken voor de nieuwe bewoners. Vanwege het coronavirus lopen sommige dingen wat anders dan gepland, maar voor het einde van het jaar moet de officiële opening van Loods 20 een feit zijn.

Murals in Helmond In het centrum van Helmond zijn al diverse kale muren opgesierd met schilderingen. Op de muur van de bibliotheek werd in september 2018 een kleurrijk kunstwerk onthuld dat is geïnsprireerd op de zestiende-eeuwse schilder Lucas Gassel en Helmond als textielstad. Op de pilaren onder de Kasteel-Traverse bij de Zuid-Willemsvaart in het centrum maakte Ilse Weisfelt een Van Gogh mural. Studio Giftig uit Veldhoven tekende voor een muurschildering van de eerste Helmondse kasteelheer Hezelo op de zijwand van een appartementencomplex aan de Parkweg. Op de muur bij het Speelhuisplein, het tunneltje onder de Traverse (Kromme Steenweg) en de wand tegenover Boscotondo gaat Giftig binnenkort een zevenluik maken. Deze vier muurschilderingen zijn mogelijk gemaakt door Stichting Carat die zich inzet voor kunst en cultuur in Helmond