Muralist Gijs Frieling aan het werk in Museum Helmond

SV De Braak heeft nu ook zijn eigen logo

17:06 In maart werd al duidelijk dat de gezamenlijke jeugdopleiding van de Helmondse voetbalclubs MULO en Helmondia vanaf komend seizoen verdergaat onder de naam SV De Braak. Nu is ook het logo gepresenteerd. Een soort wimpel in de kleuren rood en blauw, de kleuren die ook terugkomen in het nieuwe tenue van de gefuseerde jeugdopleidingen.