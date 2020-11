Museum Helmond is ‘kindvriendelijkste museum van Nederland’

Bijgesteld stadion­plan voor Helmond Sport ligt er, maar de spanning is nog niet weg: ‘Dit is een ultieme poging’

11 november HELMOND - Helmond Sport is opgelucht dat er toch een nieuw plan ligt voor een stadion op De Braak. Al zal het nog wel even spannend blijven. Eerst zal duidelijk moeten worden of de gemeente met het beschikbaar stellen van een financieel hulppakket geen staatssteun verleent aan de voetbalclub.